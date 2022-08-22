Вывесить влажную марлю на окнах: врач рассказала о способах борьбы со смогом

Для предотвращения негативных последствий, к которым может привести дыхание воздухом с запахом гари, ощущающимся сейчас в столице и Подмосковье, следует чаще делать влажную уборку и вывесить на окна мокрую марлю. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская, которую цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Смог отрицательно влияет на организм человека. Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхо-легочной системы, слизистую носа, попадают в организм и оказывают токсическое воздействие на него», – сказала Малиновская.

Врач отметила, что особенно смог вреден для детей, пожилых людей и беременных женщин.

«Кроме этого, вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме – у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма. В таких случаях многие обращаются к врачу, на приеме у которого выясняется, что испытываемые симптомы не физиологической природы», – отметила она.

Чтобы снизить негативное воздействие смога, Малиновская рекомендует чаще проводить влажную уборку в жилище, протирать пыль, на окна повесить влажную марлю, чтобы она задерживала токсические вещества, включать кондиционер или увлажнитель воздуха. Помимо этого, следует ограничить пребывание на улице.

«Если есть необходимость выйти на воздух – лучше это делать в маске или респираторе. И помните: наибольший урон смог наносит растущему организму, поэтому желательно максимально ограничить время пребывания детей на улице – найдите им интересное занятие дома», – добавила врач.

Москва, Андрей Дорофеев

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