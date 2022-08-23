Проблема русофобии за рубежом всё чаще поднимается на отечественном телевидении. Вот и заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая в эфире канала «Звезда» заявила, что речь идёт уже о современном неонацизме.

Профессионалы постоянно отмечают случаи притеснения русскоязычного населения в странах ЕС и США. На радикализацию общественного мнения безусловно влияют постоянные публичные обвинения русских в возникшем энергетическом, продовольственном и экономических кризисах. В такой обстановке становится очень важным сохранить историческую правду о том, благодаря кому жив мир, и не допустить возрождения нацизма.

– Что сегодня такое русофобия? – отметила заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая. – Русофобия – это на самом деле современный неонацизм. Это фашизация. И для нас, как для страны, благодаря которой был спасен мир от фашизма и получили право на жизнь все страны Европы, очень важно сохранить и эту историческую правду о том, благодаря кому жив мир и не допустить возрождение нацизма.

В сложившейся ситуации трудно переоценить роль кино в сохранении этой самой исторической правды. К счастью, фильмы о Великой Отечественной войне регулярно выходят в России на больших экранах и подробно вскрываются гнойники фашистской заразы. Берут на себя эту ответственность многие, вплоть до главных звёзд страны. В 2018 году Константин Хабенский срежиссировал и снялся в главной роли в картине «Собибор», где подробно описывались издевательства, которым подвергались русские в нацистском лагере смерти в Польше. Картина рассказывает о единственном успешном восстании в таковом, когда заключенным удалось вырваться на свободу. Самое страшное ждало русских уже за колючей проволокой – местные жители предпочли сдать большинство беглецов фашистам. Так что надеяться на поддержку простых людей за рубежом как не приходилось во время Великой Отечественной, так и не приходится сейчас.

А в фильме Игоря Копылова «Ржев» препарируется жесткость фашистов уже на русской земле. Красноармейцы выбивают врага из деревни. Один из молодых бойцов начинает восхищаться немецкому подходу к делу – на улицах нет ни одного местного жителя, значит фрицы эвакуировали всех подальше от боевых действий. В ответ старший товарищ за шкирку тащит парня в подвал полуразрушенной церкви. Там трупы стариков, женщин и детей лежат штабелями. Вот тебе и немецкий педантизм. Чтоб люди не путались под ногами, нацисты использовали самый привычный для них метод – тотальное уничтожение всех вокруг.

Фильм, снятый по инициативе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, – экранизация повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Произведение фронтовика написано по реальным событиям, одним из героев книги стал ротный Евгений Пригожин – родной дед создателя фильма. Сегодня его внук продолжает дело своего предка, концентрируя общественное мнение не неонацизме, который глубоко проник в соседнее государство.

Именно об этом другой фильм, к которому приложил руку бизнесмен – «Солнцепёк». Картина вышла в прошлом году и рассказывает про то, как жестоко и методично начали вырезать русских на Донбассе, когда люди не согласились с кровавым переворотом в Киеве, после которого к власти пришли фашиствующие элементы. Один из персонажей, киевлянин, едет защищать родину, как он думает, от российских агрессоров, но в нацбате сталкивается не с коварными москалями, стремящимися захватить всё вокруг, а с издевательствами над русскими. Один с перебитыми сухожилиями колет дрова, другой в полуживом состоянии валяется в клетке, где над ним с удовольствием глумятся украинские хлопцы. Ну, а когда Киев начинает бомбить Луганск из минометов, ГРАДов и самолётов, становится понятно, что фашизм на этой земле воспрянул во всю свою лютую мощь.

Кадр из кинофильма «Солнцепёк»

– Мне кажется, мы не преувеличили, – парировал режиссёр Максим Бриус обвинения в том, что «Солнцепёк» получился чрезмерно жестоким. – Много было документальных кадров, часть из которых мы восстанавливали в кадре. Мне люди, наоборот, говорили, что, несмотря на всю его кровавость, фильм получился недостаточно жёстким по сравнению с реальностью. Правда жизни оказалась жёстче. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожёстче. Идея создания фильма принадлежала ему, он сказал, что ему хочется, чтобы было такое кино.

«Солнцепёк» увидел свет летом 2021-го и стал пророческим, предсказав начало спецоперации. Неудивительно, что он был запрещен к показу на Украине. Ну, а пока в России продолжают отстаивать историческую правду и предостерегать от возрождения нацизма, в Латвии в Парке Победы сносят памятник Освободителям Риги, подтверждая слова Яровой.

Москва, Екатерина Попова

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