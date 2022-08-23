В этом году Россия рискует остаться без сайры – рыбаки не приступили к ее промыслу. При этом, как было отмечено на совещании в Росрыболовстве, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономическую зону.

В то же время в отрытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. По данным Росрыболовства, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн.

В то же время в Росрыболовстве уточнили, что вылов иваси и скумбрии идет с превышением уровня прошлого года. По данным отраслевого мониторинга, к 22 августа общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что выше уровня 2021 года на 0,5%. Основная доля приходится на сардину иваси – 62,2 тыс. тонн, объем добычи скумбрии достиг 25,4 тыс. тонн. На прошлой неделе на промысле работали 10 российских рыбопромысловых судов (все суда в российских водах), что на пять меньше, чем в 2021 году.

Тем не менее в сообщении ведомства отмечается, что в дальневосточных территориальных управлениях проводится работа с судовладельцами по вопросу наращивания промысловых усилий, так как объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше, а нынешних темпов вылова недостаточно.

Москва, Светлана Антонова

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