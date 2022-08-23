Пищеблоки будут перегружены: в обеспечении школьников безопасным питанием возникнут сложности

Организация питания школьников в России потребует в новом учебном году повышенного внимания, поскольку в ряде школ пищеблоки будут работать с повышенной нагрузкой. Об этом шла речь на селекторном совещании главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

«Перед началом учебного года специалистами Роспотребнадзора проанализировано более 26 тыс школьных меню. Из них 2% не соответствуют установленным требованиям. Принимаются меры для устранения недочетов. В ходе совещания отмечено, что в отдельных школах пищеблоки будут работать с превышением нагрузки, что потребует особого контроля за безопасностью и качеством питания со стороны службы», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметила Попова, территориальным органам Роспотребнадзора следует также обратить особое внимание на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований.

На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Москва, Андрей Дорофеев

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