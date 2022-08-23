Следственный комитет России планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной

Следственный комитет России планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которая подозревается в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной – дочери философа и публициста Александра Дугина. Об этом говорится в сообщении ведомства, в котором также отмечается, что в настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Как уточнили в СКР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению этого преступления причастна Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. «В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», – отметили в ведомстве.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы. Допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, свидетели произошедшего. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации.

Напомним, вечером 20 августа Дарья Дугина на автомобиле возвращалась с фестиваля «Традиция» в Московской области. Во время движения в районе перекрестка Можайского и Звенигородского шоссе произошел подрыв взрывного устройства, установленного в нижней части автомобиля со стороны водителя. От полученных травм Дарья Дугина скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

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