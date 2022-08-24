На 7 градусов выше нормы: аномальная жара продержится в столице до конца августа

Аномально жаркая погода ожидается в столице до 29 августа. Об этом предупредила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«По информации синоптиков Росгидромет в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше нормы», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном спасателями.

В связи с этим столичный главк МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

При нахождении на водоёмах спасатели советуют воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели местах, не купаться в одиночку, не выплывать на судовой ход и не входить в воду в состоянии опьянения.

Москва, Андрей Дорофеев

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