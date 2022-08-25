Крупный иностранный банк сворачивает деятельность в России

Американская финансовая корпорация Citigroup сворачивает свою деятельность в РФ. Как говорится в сообщении компании, решение принято «в рамках постоянных усилий по сокращению операций и рисков в России».

Речь идет о прекращении операций по розничному обслуживанию клиентов и коммерческих банков. Как предполагается, сворачивание бизнеса начнется уже в этом квартале, часть активов могут быть проданы. При этом под сокращение попадут порядка 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов.

В компании также уточнили, что решение о сокращении присутствия в РФ было принято в 2021 году. Расходы, которые Citigroup понесет в связи с уходом из России, оцениваются почти в $170 млн на протяжении 18 месяцев.

Москва, Светлана Антонова

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