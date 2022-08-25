Жарче некуда: в Москве побит температурный рекорд 34-летней давности

В Москве сегодня воздух прогрелся выше температурного рекорда 1988 года. Это следует из информации, размещенной на сайте Гидрометцентра России.

В соответствии с данными, зафиксированными в районе ВДНХ в 15.00, столбик термометра поднялся до отметки 31,2°. При этом максимальная температура на эту дату была зафиксирована ранее в 1988 году – 29,3°. А абсолютный рекорд установлен в 1897 году – 33,9°.

В соответствии с данными метеорологов, самым холодным воздух был в столице 25 августа 1971 года – 2,8°.

По данным Гидрометцентра, в дальнейшем ожидается снижение температуры.

«В пятницу и субботу может сказаться влияние атмосферного фронта с северо-запада – пройдут локальные небольшие кратковременные дожди. Термометры покажут в ночное время 13-18°, днем 24-29°. Ветер будет неустойчивым и слабым», – говорится в сообщении синоптиков.

Москва, Андрей Дорофеев

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