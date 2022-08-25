Таможня и добро: пассажира рейса из Баку задержали в Шереметьево с незадекларированной валютой

Пассажир, прибывший в Москву из Баку, втрое превысил сумму наличной валюты, разрешенную для ввоза без декларирования. 34-летний гражданин РФ пытался пронести более 30 тысячи долларов США. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» зала прилета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, прилетевший рейсом Баку – Москва. В ходе устного опроса мужчина на вопрос о наличии у него денежных средств заявил, что имеет при себе около 30 тыс долларов США и предъявил к таможенному осмотру 29 955 долларов США, 13 500 российских рублей и 15 азербайджанских манат», – говорится в сообщении ведомства.

По окончании таможенного контроля пассажиру были возвращены под расписку наличные в размере 10 тыс долларов США – сумма денежных средств, разрешенная для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного декларирования.

«Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств, в долларовом эквиваленте, составила 20 189 долларов США, что по курсу ЦБ России – 1 209 259 российских рублей», – добавили таможенники.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.1 УК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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