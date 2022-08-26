Могут не взлететь: московские власти просят не кормить водоплавающих птиц

Власти Москвы просят не кормить водоплавающих птиц, поскольку в теплое время это приносит им только вред. С соответствующим обращением к гражданам выступила пресс-служба департамента природопользования Москвы.

«Пожалуйста, не подкармливайте сейчас водоплавающих птиц! В весенне-осенний период дикие звери и птицы способны самостоятельно находить корм. Утки, например, питаются водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой и головастиками. Подкормка уток в теплое время года наносит только вред», – говорится в обращении, опубликованном на странице департамента «ВКонтакте».

В частности, как отметили в пресс-службе ведомства, подкормка притупляет природные инстинкты птиц и ставит их в зависимость от человека. Водоплавающие отвыкают искать пропитание самостоятельно. Во время трудного и сурового перелета на зимовку отсутствие этих полезных навыков может стоить птице жизни. Кроме того, осенью некоторые водоплавающие, привыкнув к изобилию пищи, не хотят улетать в теплые края.

«Привыкая к доступному корму в кормушке и не приобретая навыков добычи его в природе, такие птицы в будущем, скорее всего, погибнут. Более того, подкормка может привести к тому, что пернатые и вовсе откажутся от естественной пищи или будут потреблять ее меньше. А в «природной столовой» еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди», – добавили в департаменте.

Кроме того, специалисты отметили, что такие продукты, как ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб и вовсе вредны для всех птиц.

Москва, Андрей Дорофеев

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