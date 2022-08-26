В миллиметрах от сосудов: жительница Подмосковья год ходила с куском стекла под коленом

Подмосковные врачи успешно прооперировали местную жительницу, которая год ходила с крупным осколком стекла под коленным суставом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, 36-летняя женщина обратилась в Волоколамскую больницу с жалобами на приступ боли в колене. В результате диагностики у пациентки обнаружили инородное тело размером 3,5 на 1,5 см в левой подколенной области, которое располагалось в считанных миллиметрах от сосудистого пучка.

Как выяснилось, в прошлом году женщина получила бытовую травму, поранившись о стекло. После этого около года она чувствовала боли и отечность в области левого коленного сустава.

«Пациентке повезло, что осколок стекла за год не сместился на пару миллиметров в сторону, так как в этом случае был бы поврежден сосудистый пучок, что привело бы к самым серьезным последствиям. Мы провели операцию по удалению инородного тела. Несмотря на высокие риски, она прошла успешно и без осложнений», – рассказал врач-травматолог Василий Козлов.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Москва, Андрей Дорофеев

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