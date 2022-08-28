Разработчики приложения ЯRUS запустили обновление для Android и IOS

Российская социальная сеть ЯRUS выпустила обновление приложения для операционных систем Android и IOS. Какие именно нововведения коснулись мобильного приложения, расскажем в нашей статье.

Основное новшество – изменение главной страницы. Если раньше при входе в приложение открывались Новости, то сейчас пользователи смогут выбирать контент по своим интересам.

Кроме этого, пользователи получили долгожданную возможность публиковать Stories. Изменения также затронули комментарии, в обновленной версии они расположены на отдельном экране. Теперь нежелательные комментарии можно удалять, тем самым снизить распространение спама.

В числе других обновлений – возможность перейти на профиль артиста из раздела «Музыка». Пользователи смогут находить новые треки любимых исполнителей, а музыканты – доносить своё творчество до поклонников.

Главная цель разработчиков ЯRUS – это создать уютную социальною сеть с удобным интерфейсом.

ЯRUS – российская социальная сеть с 6-миллионной аудиторией, объединяющая на одной площадке новости, видео, блоги, музыку, события и чаты. Пользователи могут составлять подборки с фото или видеоконтентом, находить события по интересам, создавать собственные посты в лентах, а также вести личную страницу и читать ленты известных блогеров.

Москва, Екатерина Попова

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