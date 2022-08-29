Минцифры РФ готовит законопроект о санкциях за утечку персональных данных клиентов

Минцифры РФ в середине сентября намерено доработать законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей», – пояснили в Минцифры.

В мае министерство согласовало законопроект, предполагающий наказание в виде взимания одного процента от годовой выручки и увеличение его до трех процентов, если компания в течение 24 часов не сообщила об утечке Роскомнадзору. Сейчас, согласно КоАП, максимальный штраф для бизнеса за такие утечки составляет 500 тысяч рублей.

Позже в Минцифры сообщили, что готовят обновленную версию законопроекта, согласно которой при первом нарушении будет назначаться штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном – оборотный. Утверждалось, что собранные средства могут выплачивать пострадавшим клиентам.

Москва, Светлана Антонова

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