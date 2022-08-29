Резкое похолодание: осень в московском регионе наступит вместе с учебным годом

Значительное снижение температуры ожидается в столице и Подмосковье к 1 сентября. Согласно прогнозу Гидрометцентра, похолодание будет сопровождаться дождями.

По данным синоптиков, во вторник, 30 августа, в московском регионе будет еще очень тепло. Ночная температура в Москве достигнет 14-16°, по области 13-18°. Днем в Москве 26-28°, по области 24-29°. Ветер западной четверти 5-10 м/с. При этом местами возможны кратковременные дожди.

В среду, 31 августа ожидается прохождение циклона с северо-запада. Днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет с порывами до 17 м/с. Термометры покажут в Москве от 15 до 17°, по области от 12 до 17°. Днем температура повысится в Москве только до 18-20°, по области до 17-22°. Ветер западной четверти 5-10 м/с. «Такая погода считается чуть холоднее нормы последнего дня лета», – отметили в Гидрометцентре.

В четверг, 1 сентября прогнозируется дальнейшее похолодание и небольшой дождь. Температура ночью и утром в Москве от 7 до 9°, по области от 5 до 10°, днем в столице ожидается 12-14°, по области до 11-16°. Ветер западный и северо-западный, 6-11 м/с, местами вероятны порывы до 17 м/с.

В пятницу и в начале выходных, 2-3 сентября погода существенно меняться не будет, ночью 3-10°, днем 2 сентября 11-16°, 3 сентября 13-18°. Ветер западный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»