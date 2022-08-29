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Понедельник, 29 августа 2022, 17:25 мск

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«Езда по приборам»: почти 93 тысячи нарушений норм тонировки автостекол выявили в Москве

Госавтоинспекторы с начала года выявили в Москве почти 93 тысячи нарушений норм тонировки стекол авто. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«С начала текущего года сотрудниками столичной ГИБДД выявлено 92937 нарушений норм тонировки, ответственность за которые предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудник полиции вправе требовать от граждан прекращения противоправных действий. В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте выявления правонарушения, сотрудниками ГИБДД выдается требование, обязывающее устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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