Сделано в «Триикс Медиа»: драма Евгения Пригожина «Солнцепёк» стала лидером рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом

Продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов рассказал о съемках третьего сезона сериала «Крепкие орешки», которые проходят в Санкт-Петербурге. Историю о коллегах-оперуполномоченных Романове и Лаврове показали зрителям в 2020 году. В прошлом году вышел второй сезон детективного сериала, включавший 32 серии. Главными изменениями третьего станет появление новых персонажей и их сюжетных линий.

Напомним, что главными героями сериала стали два сотрудника УВД по Комендантскому району Леонид Лавров и Юрий Романов. Они разные по характеру и подходу к розыску, но, дополняя друг друга, эффективно справляются с любым заданием.

Компания снимает не только сериалы. Как ранее отмечала генеральный продюсер Инесса Юрченко, в «Триикс Медиа» заметили повышенный спрос на фильмы о настоящих российских героях, борющихся с реальным, а не вымышленным злом. По данным Национальной Медиа Группы, два таких фильма, снятых кинокомпанией, являются лидерами рейтинга российских кинолент с высоким социальным эффектом. Обе киноленты вдохновлены подвигами россиян в экстремальных условиях.

Первый – это фильм «Небо» об операции по спасению экипажа самолета Су-24, сбитого турецким истребителем (Сирия, 2015 год). За его съемки губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил генеральному продюсеру «Триикс медиа» диплом «за художественное воплощение патриотизма». Кинокартина рекомендована к просмотру в Вооруженных силах России.

О втором фильме сегодня говорят, что он буквально предвосхитил одно из наиболее масштабных и злободневных событий текущего года. Сюжет кинокартины «Солнцепёк» разворачивается на фоне ситуации, сложившейся на Донбассе в 2014 году. Ее персонажи становятся свидетелями бомбардировок, обстрелов и мародерских набегов, и вынуждены делать непростой моральный выбор.

Создатели «Солнцепёка» признали, что идейным вдохновителем такой истории стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Сам бизнесмен, комментируя выход фильма, отмечал, что в фильме прослеживается идея противостояния геноциду русских людей. При этом фильм напомнил зрителям, что спустя восемь лет конфликт не разрешен и неизбежно обострится. Что и произошло спустя полгода после премьеры. В свете последних событий «Солнцепёк» закономерно привлек особое внимание зрителей, критиков и обозревателей, он получил много положительных откликов. Фильм переведен на арабский, английский, украинский, немецкий и французский языки, но был запрещен к показу на Украине с внесением актеров и съемочной группы в «черный список».

В целом частная продюсерская компания полного цикла «Триикс Медиа» уже более 15 лет создает качественные отечественные кинопродукты. Среди ее проектов – сериалы «Шеф», «Невский» «Литейный» и другие. Кроме того, в компании готовы заняться популяризацией подвигов через кино на системной основе.

Москва, Екатерина Попова

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