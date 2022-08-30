Идеология насилия: прокуратура требует признать экстремистскими клипы рэпера Oxxxymiron

Прокуратура Москвы направила в суд иск о признании экстремистскими музыкальных произведений, пропагандирующих идеологию насилия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства столицы.

«Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия. Видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге», – говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с этим надзорное ведомство ходатайствует в суде о запрещении распространения на территории РФ музыкальных треков и видеоматериалов.

Как уточняет ТАСС, речь идет о произведениях рэпера Мирона Федорова, известного по творческому псевдониму Oxxxymiron. Иск передан в Замоскворецкий суд Москвы. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Стоит отметить, что после начала спецоперации на Украине Oxxxymiron уехал из страны и выступил с заявлениями против действий РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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