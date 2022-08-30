Жительницу Подмосковья пришлось оперировать после укуса мошки

Подмосковные врачи спасли пациентку, у которой развился абсцесс лобной области после укуса мошки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, пациентка поступила в хирургическое отделение филиала №3 Балашихинской больницы в состоянии средней тяжести. За пару дней до этого ее в лоб укусило мелкое насекомое. Специалисты отметили, что у людей, страдающих от аллергии, после таких укусов может развиться обширный отек местных тканей.

«Если мы расчесываем укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу и необходимости проведения хирургического вмешательства. Пациентке провели вскрытие и дренирование абсцесса левой лобной области. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия», – рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

В пресс-службе добавили, что на данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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