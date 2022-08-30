Лето заканчивается: Москву в ближайшие часы начнет штормить

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие часы. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в г. Москве ожидаются грозы с дождём. При грозе порывы ветра 15-17 м/с», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном спасателями.

МЧС рекомендует, управляя автотранспортом при плохой погоде, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, парковать авто вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»