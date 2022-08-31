Прохладно и ветрено будет 1 сентября в московском регионе

Понижение температуры, дожди и сильные порывы ветра прогнозируют синоптики в московском регионе 1 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, температура в Москве 7-9°, по области 5-10°. Днем местами небольшой дождь, температура в Москве 12-14°, по области 11-16°. Ветер юго-западный и западный, 6-11 м/с местами с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении метеорологов.

На следующий день сохранится примерно такая же погода, но порывы ветра слегка ослабнут. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью в Москве 6-8°, по области 3-8°, днем в Москве прогнозируется 12-14°, по области 10-15°. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с местами с порывами до 17 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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