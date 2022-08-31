Летом 2014 года боевые действия в Луганской народной республике (ЛНР) складывались не в пользу ополчения. К концу июля силы ЛНР отступали, и столица республики оказалась фактически блокированной. Украинское командование заявило о начале штурма Луганска. Остановить его смогли российские добровольцы, которых позднее назвали «ЧВК Вагнера».

Форпост перед городом

Аэропорт, расположенный неподалеку от города, стал форпостом ВСУ. Там украинское командование концентрировало силы для дальнейшего наступления. В аэропорт прибывали подкрепления ВСУ, в том числе националисты из «Айдара» (экстремистская группировка запрещена в РФ), и перебрасывались оружие и боевая техника. Оттуда украинские военные планировали наступать на Хрящеватое и Новосветловку, чтобы отрезать Луганск от границы с Россией и взять город в блокаду.

Однако киевским планам не суждено было сбыться – на помощь ополченцам пришли добровольцы, которые в последствии составили костяк «ЧВК Вагнера». О событиях тех лет рассказал военный эксперт Борис Рожин, автор военно-политического Telegram-канала Colonel Cassad.

«Это был форпост ВСУ в районе Луганска, поэтому его значение нельзя недооценивать. Естественно, после того как противник был отброшен от трассы, ведущей в Луганск, ВСУ начали оттеснять к Луганскому аэропорту. Там часть сил оказалась в окружении и была разгромлена», – вспоминает Рожин.

Штурм аэропорта

Бойцы «Группы Вагнера» показали себя в ходе штурма Луганского аэропорта. В восьмую годовщину тех событий бойцы сами впервые рассказали о том, что там происходило. В аэропорту на момент штурма находилось около 800 военнослужащих ВСУ – подразделения из 80-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад. Русских добровольцев было 60 человек. Несмотря на неравное соотношение сторон, было принято решение идти в атаку, причем, использовался даже погодный фактор – наступали на закате с востока, когда солнце ослепляло противника.

Как рассказали бойцы «ЧВК Вагнера», в ходе штурма им сильно помог эффект неожиданности: атака застала врасплох ВСУ, многие украинские десантники не успевали отреагировать и были быстро уничтожены или взяты в плен.

«Аэропорт брали совместными силами «ЧВК Вагнера» и ополченцев, применялась тяжелая артиллерия для перемалывания сил противника. И в итоге этот плацдарм был ликвидирован, и Украина потеряла последний очаг сопротивления в Луганске. «ЧВК Вагнера» привлекались непосредственно для штурмовых действий и, добивания группировки, которая сидела в аэропорту», – рассказал Рожин.

Боевое мастерство

По воспоминаниям участников событий, ключевую роль в тех событиях сыграла скорость, напор и боевое мастерство бойцов «Группы Вагнера». Вместе с приданным им танком они стремительно по периметру прошли вокруг терминала аэропорта, уничтожая врага – даже расстреляв весь боекомплект, танк продолжал действовать как боевая машина, круша позиции и буквально давя противника. После он помог «музыкантам» выбраться через минное поле.

«Фактически речь шла об взятии хорошо укрепленного опорного пункта – и эта задача была решена с помощью мастерства штурмующих», – отмечает Борис Рожин.

Свою роль в событиях 31 августа 2014 года сыграла и деморализация украинских войск. Остающиеся на территории Луганского аэропорта офицеры ВСУ и наемники скрылись в подземном бункере. 1 сентября уцелевшим украинским десантникам позволили уйти по гуманитарному коридору.

Потеряв ЛАП, командование ВСУ лишилось не только плацдарма перед городом, но и возможности осуществлять снабжение на территории Луганской народной республики. Планы разгромить один из центров сопротивления «майданной власти» оказались сорваны благодаря вмешательству русских добровольцев, и уже в ходе спецоперации в 2022 году республиканские власти восстановили контроль над всей территорией ЛНР. Только сейчас некоторые из добровольцев «ЧВК Вагнера» получили возможность рассказать о судьбоносных днях в 2014 году. Возможно, со временем мы узнаем больше о героизме русских воинов в Донбассе.

Луганск, Екатерина Попова

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