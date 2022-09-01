Пассажир из Катара пытался контрабандой ввезти ювелирные украшения через Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали пассажира, прилетевшего из Катара, который пытался ввезти ювелирные украшения без декларирования. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Сотрудники таможни задержали следовавшего авиарейсом Доха – Москва 37-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно провезти незадекларированные ювелирные изделия. Пассажир проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате досмотра его багажа инспектор обнаружил серьги Van Cleef&Arpels и два браслета Cartier в фирменных упаковках. Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота. Стоимость товаров составила почти 1,1 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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