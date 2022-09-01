Обессилившую купальщицу вытащили из Яузы

Столичные спасатели оказали сегодня помощь девушке, тонувшей в реке Яуза. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Утром 1 сентября на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о тонущем человеке в реке Яуза. По тревоге к месту происшествия вышли дежурные смены поисково-спасательной станции «Крымский мост» и поисково-спасательного поста «Павелецкий». В районе улицы Золоторожский вал спасатели обнаружили в воде девушку. Пострадавшую подняли на борт катер и доставили на ПСС «Крымский мост», – говорится в сообщении ведомства.

Девушке оказали первую помощь и вызвали бригаду «скорой помощи». После осмотра прибывшими врачами пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

«Причины происшествия будут выяснять сотрудники полиции», – добавили в департаменте.

Согласно данным Гидрометцентра России, сегодня в 14 часов в центре Москвы воздух прогрелся до 12,2 градуса.

Москва, Андрей Дорофеев

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