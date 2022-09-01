Мытищинские хирурги вытащили из бедра пациента 7-сантиметровую иглу, о которой тот не догадывался

Подмосковные медики удалили из бедра местного жителя, жаловавшегося на боли непонятного происхождения, большую швейную иглу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в травмпункт Мытищинской больницы с жалобами на продолжительные боли в области правого тазобедренного сустава. В результате проведенной диагностики специалисты обнаружили в мягких тканях пациента швейную иглу длинной 7 см. Как она там оказалась, мужчина не знал, отметили в минздраве.

«Пациенту повезло, что игла не переместилась, так как это могло привести к травмированию сосудов, нервов или капсулы сустава, а также стать источником гнойного воспаления. При помощи небольшого разреза, ориентируясь на рентгенограммы, инородное тело было найдено в мягких тканях и удалено», – рассказал заведующий травмпунктом поликлиники № 2 Мытищинской больницы Валерий Вяткин.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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