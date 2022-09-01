Шестисантиметровый штырь удалили из глаза подростка

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) спасли подростка, которому в глаз попал шестисантиметровый металлический штырь. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Дело было во время игры в футбол. После удара по воротам, от последних отлетел элемент конструкции и угодил юноше прямо в глаз. Длина металлического прута – 6 см. Штырь прошёл через нижнюю стенку орбиты, через всю верхнечелюстную пазуху – и конец металлического прута оказался за задней стенкой верхнечелюстной пазухи», – говорится в сообщении ведомства.

Мальчика госпитализировали в МОНИКИ, где офтальмологи извлекли инородное тело и ушили рану. Зрение пациента удалось сохранить.

«Сейчас мальчик чувствует хорошо, все швы сняты. Он продолжит наблюдаться у специалистов амбулаторно», – добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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