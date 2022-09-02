Маршруты 11 московских электричек продлят до Бородинского поля в годовщину исторического сражения

Маршруты 11 пригородных поездов будут продлены до Бородина на время проведения военно-исторического фестиваля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской железной дороги.

«3 и 4 сентября, в дни проведения международного военно-исторического фестиваля «День Бородина 2022», посвященного 210-й годовщине Бородинского сражения, будет продлен маршрут одиннадцати пригородным поездам Белорусского направления МЖД на участке Можайск – Бородино», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это решение принято в связи с предполагаемым значительным увеличением пассажиропотока для организации доставки гостей и участников фестиваля в музей-заповедник «Бородинское поле».

«Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании поездов Белорусского направления, чтобы спланировать поездку на праздник «День Бородина 2022». Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД», – отметили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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