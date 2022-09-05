Басманный суд Москвы признал недействительной регистрацию «Новой газеты»

Басманный районный суд Москвы удовлетворил сегодня иск Роскомнадзора и признал недействительной регистрацию средства массовой информации «Новая газета», передает агентство «Москва».

«Суд решил исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций удовлетворить, признать регистрацию средства массовой информации ЗАО «Новая газета» недействительной», – огласила решение судья Ольга Липкина.

Роскомнадзор подал иск из-за изменений в составе учредителей издания, произошедших в 2006 году, которые необходимо было зафиксировать в новом уставе. «Новая газета» этого не сделала, что посчитали нарушением. Представитель «Новой газеты» просил в иске отказать в связи с несоразмерностью обращения в суд с таким сроком давности.

Ранее Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки. В марте издание приостановило свою деятельность.

Москва, Андрей Дорофеев

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