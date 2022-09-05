До конца недели в московском регионе будет прохладней нормы на 4 градуса

В столичном регионе в течение текущей недели будет прохладно и дождливо. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение рабочей недели Москва и Подмосковье по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от нормы на 4°», – говорится в сообщении метеорологов.

Во вторник, 6 сентября, местами возможен небольшой дождь. Ночью в Москве 2-4°, по области 1-6°, местами вероятны слабые заморозки до -2°. Днем в Москве 11-13°, по области 9-14°. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В среду, 7 сентября, вновь ожидается небольшой дождь. Ночью в Москве 5-7°, по области 2-7°. Днем в Москве 11-13°, по области 9-14°. Ветер западный 6-11 м/с.

Как отмечают синоптики, 8 сентября в облачном покрове появятся прояснения, но все равно не обойдется без небольшого дождя. Ночью в Москве 5-7°, по области 2-7°. Днем в Москве 11-13°, по области 9-14°. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В пятницу и субботу, 9 и 10 сентября, прогнозируется переменная облачность и без осадков. Температура ночью 3-8°, днем 11-16°. Ветер восточный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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