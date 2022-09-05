МИД России ввел персональные санкции в отношении американских актеров, сенаторов, чиновников и лоббистов

Российский МИД ввел персональные санкции в отношении 25 граждан США, запретив им въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж. Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении.

В санкционный список, в частности, включены сенаторы-демократы Марк Келли и Кирстен Синема, а также четыре сенатора-республиканца: Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт. Также в документе упоминаются министр торговли США Джина Раймондо, ее заместители Мэтью Аксельрод, Дон Грейвс, Тэа Кендлер и Джереми Пелтер, промышленники, представители консалтинговых и лоббистских фирм, руководители НКО. Кроме того, в списке фигурируют актёры Шон Пенн и Бен Стиллер, активно поддержавшие киевский режим после начала российской специальной военной операции.

«Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор», – добавили в МИДе.

В соответствии со списком, размещенным на сайте внешнеполитического ведомства, всего санкции введены в отношении 1073 граждан США.

Москва, Андрей Дорофеев

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