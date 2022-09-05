Детеныш косули застрял в прутьях забора в Коломне

Помощь спасателей понадобилась в Подмосковье детенышу косули, застрявшему в заборе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Косуленок застрял в заборе жилого дома одной из деревень в городском округе Коломна, неравнодушные жители обратились в службу спасения. Прибывшие на место спасатели вызволили напуганное и раненое животное и передали его в руки специалистов Озерской ветеринарной станции», – говорится в сообщении ведомства.

Ветеринары провели полное обследование животного – сделали рентген, УЗИ органов грудной и брюшной полости. По результатам обследования проведен курс лечения. Сейчас жизни животного ничего не угрожает, но выпустить на волю его пока нельзя, рассказал первый заместитель главы минсельхоза, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

Предполагается, что косуля пройдет реабилитацию в специализированном центре, почле чего станет понятно, сможет ли она жить в естественной среде обитания или ей надо будет остаться в приюте.

Москва, Андрей Дорофеев

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