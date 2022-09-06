В МИД России отметили опасность эскалации приднестровского конфликта

Опасность эскалации конфликта в Приднестровье существует, и особо настораживают разговоры о милитаризации Молдавии при поддержке НАТО. Как сообщила пресс-служба МИД РФ, об этом в интервью МИА «Россия сегодня» заявил посол по особым поручениям, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталий Тряпицын.

«Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершен ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут на Украину. По моим ощущениям, обе стороны хорошо понимают, чем чреват «горячий» сценарий, «разморозка» конфликта. Важно, чтобы это осознавали и внешние «игроки», в первую очередь соседние страны», – заявил дипломат.

При этом он отметил, что в настоящее время главное – повышение динамики двустороннего диалога между Кишиневом и Тирасполем для решения конкретных вопросов социально-экономической и гуманитарной повестки в интересах жителей обоих берегов Днестра. Однако, «с этим пока наблюдаются проблемы».

«Рассуждения о возможной милитаризации Молдавии и ее сближении вопреки внеблоковому статусу с НАТО настораживают. На этом фоне громче слышны предложения о преобразовании действующего формата миротворческой операции в некую полицейскую либо гражданскую миссию под международной эгидой. Методы экономического и транспортного давления на Приднестровье уже показали свою неэффективность, однако, они заводят процесс урегулирования в тупик. Попытки решения приднестровского вопроса вооруженным путем, тем более при помощи войск НАТО, имели бы самые серьезные негативные последствия для страны и региона», – добавил Тряпицын.

Москва, Андрей Дорофеев

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