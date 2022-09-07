Московский альфонс выманил деньги у девяти женщин

Зюзинская межрайонная прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в совершении девяти эпизодах мошенничества в значительном, крупном и особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что обвиняемый на различных интенет-сайтах знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, сообщал им не соответствовавшие действительности сведения и под различными предлогами, такими как участие в ДТП с пострадавшими, болезнь матери, оплата услуг адвоката, смерть жены друга, оплата похорон матери, просил передать ему денежные средства. Введенные в заблуждение потерпевшие в свою очередь неоднократно заключали договоры кредитовая, в том числе под залог имущества, закладывали автомобили и драгоценности в ломбарды, после чего передавали денежные средства обвиняемому», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, с 20 мая 2018 года по 15 мая 2021 года злоумышленник мошенническим путем завладел денежными средствами девяти потерпевших на общую сумму более 6 млн рублей. Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично и возместил ущерб некоторым потерпевшим.

Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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