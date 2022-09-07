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Среда, 7 сентября 2022, 12:01 мск

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Разыскивавшуюся за участие в отряде сирийских боевиков россиянку экстрадировали из Ливана

Гражданка России, объявленная в международный розыск за участие в деятельности сирийского незаконного вооруженного формирования, экстрадирована из Ливана в Москву. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Бейрута сотрудники правоохранительных органов Ливанской Республики для доставки в Москву передали российским коллегам Викторию Мацакову. В январе 2020 года на основании запроса МВД по Республике Калмыкия фигурантка была объявлена в международный розыск. Она обвинялась в участии на территории Сирийской Арабской Республики в незаконном вооруженном формировании», – уточнила Волк.

По ее словам, трансграничные перемещения разыскиваемой удалось отследить по каналам Интерпола. В ходе оперативных мероприятий в декабре 2020 года россиянка была задержана на территории Ливана.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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