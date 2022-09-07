Разыскивавшуюся за участие в отряде сирийских боевиков россиянку экстрадировали из Ливана

Гражданка России, объявленная в международный розыск за участие в деятельности сирийского незаконного вооруженного формирования, экстрадирована из Ливана в Москву. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня в аэропорту Бейрута сотрудники правоохранительных органов Ливанской Республики для доставки в Москву передали российским коллегам Викторию Мацакову. В январе 2020 года на основании запроса МВД по Республике Калмыкия фигурантка была объявлена в международный розыск. Она обвинялась в участии на территории Сирийской Арабской Республики в незаконном вооруженном формировании», – уточнила Волк.
По ее словам, трансграничные перемещения разыскиваемой удалось отследить по каналам Интерпола. В ходе оперативных мероприятий в декабре 2020 года россиянка была задержана на территории Ливана.
Москва, Андрей Дорофеев
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