В Шереметьево задержали пассажира с чернильными ручками на 5,2 млн рублей

Пассажира с незадекларированными перьевыми ручками из золота и серебра задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

В ведомстве уточнили, что при проведении таможенного контроля рейса Доха – Москва сотрудники таможни остановили 39-летнего гражданина РФ. «Мужчина проследовал по «зелёному коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе таможенного досмотра багажа пассажира инспектор обнаружил 15 перьев для перьевых ручек, а также коробку с наименованием Perfect Signature, в которой находились 5 корпусов для перьевых ручек», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенная экспертиза установила, что металлические части перьев выполнены из золота 750 пробы, а металлические части корпусов ручек выполнены из серебра 925 пробы со вставками из рубинов, сапфиров и гранатов. Стоимость задержанных товаров составила почти 5,2 млн рублей.

В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию), уточнили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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