Медики спасли мальчика через пять часов после утопления

В Подмосковье врачи спасли ребенка, поступившего с диагнозом «утопление». Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, мальчик с семьей отдыхал на природе. Когда взрослые ненадолго отвлеклись, он подошел к водоему и упал в воду. «Скорая помощь» доставила его в больницу в оглушенном состоянии с признаками острой дыхательной недостаточности.

«По пути в больницу бригада скорой проводила пациенту сердечно-легочную реанимацию. В отделение анестезиологии и реанимации шестилетний ребенок поступил с диагнозом «утопление». Он был в крайне тяжелом состоянии. Бригадой реаниматологов немедленно была начата интенсивная терапия, пациент был подключен к аппарату ИВЛ. Через 5 часов нам удалось его стабилизировать», – рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Видновской больницы Анжелина Монгуш.

Также ребенку проводили терапию антибактериальными препаратами для исключения аспирационной пневмонии, которая могла развиться на фоне массивного проникновения воды в дыхательные пути. Параллельно проводилась оксигенотерапия необходимая для поддержки уровня кислорода в организме.

«Мы боялись осложнений со стороны центральной нервной системы, потому что неизвестно, как пострадал мозг от недостатка кислорода. Это могло привести к необратимым последствиям. Но ребенок полностью восстановился», – уточнила заведующая педиатрическим отделением Марина Царева.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, добавили в областном минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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