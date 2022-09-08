Подавляющее большинство россиян поддержали подъем флага в школах, но многие об этом не знали

Подъем государственного флага и исполнение гимна в российских школах в начале каждой учебной недели одобряет подавляющее большинство опрошенных жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», сообщается на сайте организации.

Отвечая на вопрос «Как вы относитесь к тому, что в школах неделя будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага?» о своем положительном отношении заявили 77% респондентов, отрицательно оценили нововведение 10%, затруднились с ответом 13% опрошенных.

При этом только 35% респондентов до опроса знали о новой традиции, еще 26% что-то слышали, 39% услышали впервые, а 1% затруднились ответить.

Наибольшее число из тех, кто положительно оценил новшество (45%), объяснили свое отношение тем, что «это способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою страну, уважения к ней». 12% выбрали ответ «Дети должны знать государственные символы России». По 5% респондентов заявили, что «так должно быть, это правильно» и «так было раньше, нас так воспитывали», еще 4% сказали, что «дети будут больше причастны к жизни страны, ее истории». 7% не смогли объяснить свою позицию.

Те, кто отрицательно оценили нововведение, в 4% случаев заявили, что «это бессмысленно, ничего не даст», еще 2% таких респондентов назвали подъем флага и исполнение гимна «пропагандой, вовлечением детей в политику, муштрой». Остальные ответы данной категории опрошенных набрали по 1%, и также 1% затруднились с пояснением.

Опрос проводился 26-28 августа в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Москва, Андрей Дорофеев

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