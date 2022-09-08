российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 сентября 2022, 18:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Россияне купили китайские юани на рекордную сумму

Фото: pixabay.com

На российском валютном рынке резко вырос спрос на китайские юани со стороны широкого круга участников торгов. В августе только физические лица приобрели на биржевом рынке юаней на сумму 39 млрд. рублей, что превысило прежние показатели в предыдущие месяцы, говорится в обзоре Банка России.

В ЦБ уточнили, что в целом доля юаня на биржевом рынке продолжила расти и достигла 26%. В то же время процент сделок с американским долларом сократился до 43 против 58% в апреле, а с европейской валютой – до 23 против 32% в апреле.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,