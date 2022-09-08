Россияне купили китайские юани на рекордную сумму

На российском валютном рынке резко вырос спрос на китайские юани со стороны широкого круга участников торгов. В августе только физические лица приобрели на биржевом рынке юаней на сумму 39 млрд. рублей, что превысило прежние показатели в предыдущие месяцы, говорится в обзоре Банка России.

В ЦБ уточнили, что в целом доля юаня на биржевом рынке продолжила расти и достигла 26%. В то же время процент сделок с американским долларом сократился до 43 против 58% в апреле, а с европейской валютой – до 23 против 32% в апреле.

Москва, Светлана Антонова

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