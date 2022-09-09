Суд продлил московскому мундепу срок пребывания в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил срок пребывания в СИЗО муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), обвиняемому в дискредитации действий Вооруженных сил России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Басманный районный суд г. Москвы 9 сентября 2022 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношение Яшина* Ильи Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ, до 12 ноября 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Яшина* меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», – говорится в сообщении.

Уголовное дело против Яшина* было возбуждено 12 июля. Основанием стал распространенный мундепом видеоролик о событиях в украинской Буче. 13 июля он был взят под стражу. В начале августа Яшин пытался оспорить меру пресечения, однако суд отклонил апелляционную жалобу, признав арест законным.

* Илья Яшин 22 июля текущего года был включен министерством юстиции России в список физлиц-иноагентов.

Москва, Андрей Дорофеев

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