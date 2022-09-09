Врачи спасли пациента, сломавшего позвоночник при прыжке в воду

Врачи в Волоколамске спасли пациента, сломавшего шейный позвонок в результате прыжка в воду. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, 37-летний мужчина не рассчитал глубину и ударился головой о дно. В больницу он поступил в тяжелом состоянии без сознания. Компьютерная томография выявила двухсторонний сцепившийся вывих шейного позвонка и перелом тела позвонка. Травма грозила пациенту параличом.

«Выполнено открытое вправление вывиха позвонка, соединили поврежденные позвонки с помощью аутотрансплантата – костного материала, взятого у самого пациента, в данном случае – из гребня подвздошной кости, зафиксировали их пластиной и винтами. Длительность операции составила более 6 часов», – рассказал врач-травматолог Волоколамской больницы Олег Болотников.

Операция прошла успешно – к пациенту вернулись двигательные функции. На данный момент он готовится к выписке, ранний послеоперационный период протекает гладко, пациент способен к самостоятельному передвижению, отметили в минздраве.

«Данная операция для Волоколамской больницы является уникальной. Этот вид операций стал доступен для нашего учреждения, благодаря наличию современного оборудования и появлению профильного специалиста», – пояснила главный врач больницы Анжела Магомедова.

Москва, Андрей Дорофеев

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