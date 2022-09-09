Юрслужба Пригожина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить Gulagu.net

Прокуратура Российской Федерации может проверить Telegram-канал Gulagu.net на наличие и распространение недостоверных общественно значимых сведений. Информацию об этом опубликовали юристы компании «Конкорд».

Как сообщает источник, юрслужба бизнесмена Евгения Пригожина обратилась в правоохранительные органы. Юристы попросили проверить Telegram-канал Gulagu.net. Как сообщается, ресурс может публиковать недостоверную информацию.

«Юридическая служба компании «Конкорд» подготовила и направила заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку телеграм-канала Gulagu. net и ограничить к нему доступ в связи с распространением общественно значимой недостоверной информации», – сказано в публикации.

В социальных сетях пресс-службы также прикреплена копия заявления, составленного представителями компании «Конкорд».

Москва, Светлана Антонова

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