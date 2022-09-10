Предприниматель Пригожин лаконично ответил на вопрос о своей связи с «ЧВК Вагнера»

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос редакции «Правда.ру». Журналисты поинтересовались пропажей информации в описании группы «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте» о том, что предприниматель не имеет никакого отношения к «ЧВК Вагнера».

Пригожин лично ответил на этот запрос.

«Вау, я узнал о существовании ЧВК «Вагнер» и внимательно изучил этот вопрос», – заявил бизнесмен.

Ранее петербургский предприниматель подверг критике бездействие российских бизнесменов с Рублевки, которые не помогают России в тяжелые для страны времена. Он призвал их «оторвать свои розовые задницы» от дивана и начать действовать.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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