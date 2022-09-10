российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 10 сентября 2022, 17:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Предприниматель Пригожин лаконично ответил на вопрос о своей связи с «ЧВК Вагнера»

Евгений Пригожин. Архив. Фото: rtvi.com

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос редакции «Правда.ру». Журналисты поинтересовались пропажей информации в описании группы «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте» о том, что предприниматель не имеет никакого отношения к «ЧВК Вагнера».

Пригожин лично ответил на этот запрос.

«Вау, я узнал о существовании ЧВК «Вагнер» и внимательно изучил этот вопрос», – заявил бизнесмен.

Ранее петербургский предприниматель подверг критике бездействие российских бизнесменов с Рублевки, которые не помогают России в тяжелые для страны времена. Он призвал их «оторвать свои розовые задницы» от дивана и начать действовать.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия, Экономика,