Дожди: в московском регионе будет сыро до конца недели

В московском регионе в ближайшие дни ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на фоне пасмурной погоды температура воздуха немного повысится.

По данным метеорологов, во вторник, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, в Москве 6-8°, по области 3-8°. Днем в Подмосковье местами возможен небольшой дождь. При этом в Москве потеплеет до 15-17°, в Подмосковье – до 13-18°.

В среду, 14 сентября, прогнозируются облачная погода и небольшой дождь. Ночью в Москве 8-10°, по области 5-10°. Днем в столице 12-14°, по области 11-16°.

В четверг, 15 сентября, вновь облачно. Ночью возможен небольшой дождь, в Москве 8-10°, по области 5-10°. Днем также вероятен небольшой дождь, по области местами умеренный, в Москве 15-17°, по области 13-18°. Ветер южный 6-11 м/с.

В пятницу, 16 сентября, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью 6-11°, днем 15-20°, ветер юго-западный 3-8 м/с. В субботу, 17 сентября, облачно, дождь, ночью 5-10°, днем 13-18°, ветер юго-западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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