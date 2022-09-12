Биржевые цены на авиакеросин в России поднялись до нового исторического рекорда

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла нового исторического ценового максимума, впервые превысив 70 тысяч рублей за тонну, передает «Прайм» со ссылкой на итоги торгов.

Как сообщается, котировки авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросли до 70 135 рублей за тонну.

Напомним, один из ценовых рекордов был установлен в начале февраля. Тогда стоимость авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России подорожала до 61 560 рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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