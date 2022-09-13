Грузовик опрокинулся на западе Москвы при совершении поворота. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«Водитель грузового автомобиля «КамАЗ», перевозивший грунт, не справился с управлением при повороте с улицы Лобачевского на Мичуринский проспект. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение города», – говорится в сообщении ведомства.

Движение на данном участке затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность в месте происшествия и помогают экстренным службам в освобождении проезжей части от последствий аварии.

В ГИБДД добавили, что по факту аварии, в рамках административного расследования, будут проведены проверочные действия.

Москва, Андрей Дорофеев

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