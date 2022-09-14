Французский политолог Беше-Головко рассказала об американском следе в убийстве журналистки Дарьи Дугиной

Философ Дарья Дугина погибла за то, что выступала против американского мирового порядка. Об этом рассказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.

Ночью 20 августа после посещения фестиваля «Традиция» в Подмосковье в результате террористического акта погибла российская журналистка Дарья Дугина. ФСБ установила убийцу. Ей оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

Политолог Карин Беше-Головко обратила внимание на смелый и независимый подход в понимании реальности представительницей СМИ. Девушка стала целью бандитов за то, что выступила против глобальной системы на основе Pax Americana.

«Дарья Дугина погибла за свои убеждения. И ее убийство показывает, что для глобальных тоталитарных сил любой голос, выражающий альтернативное мнение и ставящий под сомнение легитимность этого «нового порядка», крайне опасен, не должен существовать и подлежит уничтожению, в том числе физическому», – отметила француженка.

Профессор права полагает, что СБУ – лишь инструмент главного хозяина Запада. За действиями неонацистов прослеживается рука Вашингтона.

«Для меня нет сомнений, что речь идет об акте государственного терроризма. Физически он, судя по имеющимся на настоящий момент данным расследования, осуществлен украинской властью, но концептуально соответствует американской практике одновременного применения техники конвенциональных войн и чисто террористических методов поражения невоенных, но значимых целей», – констатировала Беше-Головко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.

Москва, Екатерина Попова

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