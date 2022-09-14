Историческое здание целиком перенесут в Москве

Историческое служебное здание Московской окружной кольцевой железной дороги перенесут на строящуюся платформу «Кутузовская» МЦД-4. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской железной дороги.

На предприятии пояснили, что будка центрального управления стрелками и сигналами была построена в 1908 году и является объектом культурного наследия. Поэтому было решено сохранить постройку.

«Служебное здание, которое сегодня не используется, оказалось в зоне строительства пути МЦД-4. Его перенос планируется провести в четвертом квартале, что позволит продолжить возведение платформ и формирование земляного полотна для укладки пути. В настоящее время ведется подготовка и усиление конструкций здания. Для его перемещения будут использоваться уникальные специальные приспособления, оборудование и механизмы, – пояснил начальник МЖД Валерий Танаев.

На новом месте завершается строительство фундаментной площадки, которая представляет собой монолитную плиту на свайном основании и будет интегрирована с платформой. Сюда перенесут здание, а затем проведут реставрационные работы, восстановят все элементы фасада и обновят внутреннюю отделку.

На станции возводятся две платформы с навесами и надземный вестибюль площадью около 3 тысячи кв м. Пассажирскую инфраструктуру оборудуют 6 эскалаторами и 3 лифтами. Для интеграции новой инфраструктуры МЦД-4 с одноименными станциями МЦК и метро будет построен пешеходный мост.

Запуск МЦД-4 планируется в 2023 году.

Москва, Андрей Дорофеев

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