В Москве наконец-то потеплеет, но ненадолго

В ближайшие выходные московском регионе температура воздуха поднимется на 6-7 градусов, однако потепление продлится недолго и будет сопровождаться дождями. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, речь не идет о так называемом бабьем лете.

«Бабье лето – это такая многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает ясное небо, солнечную погоду, особый прозрачный хрупкий воздух и тепло. Так вот, из всех этих компонентов, начиная с завтрашнего дня, ожидается теплая погода. И она связана с тем, что к Москве приближается хорошо выраженный циклон. Центр Европейской части России, Москва и сопредельные области будут находиться на восточной периферии этого циклона», – пояснил Вильфанд.

По его словам, начиная с четверга, температура воздуха повысится до 15-17 градусов днем, в пятницу и субботу – до 16 -19 градусов, а по области до 20 градусов тепла. В воскресенье, по словам метеоролога, прогнозируется «примерно такая же погода».

«Москвичи, и жители соседних областей согреются, потому что это настоящее тепло. Температура повысится на 6-7 градусов и с четверга будет выше нормы примерно на 2 градуса. Но, конечно, это не бабье лето, потому что погода будет облачная. И если в четверг еще облачно с прояснениями, то в последующем просто облачно. В пятницу будет усиление дождя и ветра, но не сумасшедший дождь. А вот в четверг, субботу и воскресенье комфортная погода, теплая», – отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в дальнейшем циклон сместится на восток, что приведет к «усложнению погоды» и похолоданию.

Москва, Андрей Дорофеев

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