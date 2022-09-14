Гозмана* еще раз арестовали на 15 суток за приравнивание СССР к Третьему Рейху

Тверской суд Москвы сегодня арестовал на 15 суток политика Леонида Гозмана* (включен минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), за отождествление СССР с нацистской Германией. Поводом к возбуждению административного дела стала публикация 2013 года, передает ТАСС.

Суд квалифицировал административное правонарушение по более «легкой» части КоАП, так как публикация была сделана до первого ареста на 15 суток. Защита обвиняемого заявила, что обжалует это решение.

Гозман* был задержан 13 сентября на выходе из спецприемника после отбытия предыдущего административного ареста. В составленном в его отношении протоколе речь шла о его статье, опубликованной на личной странице в «Живом журнале» в 2013 году. Согласно материалам дела, в своем блоге автор сравнил действия военнослужащих НКВД и Смерша с действиями подразделений нацисткой Германии гестапо и СС во время Второй мировой войны.

Адвокат Михаил Бирюков настаивал в суде на прекращении административного производства и просил учесть, что его доверитель не может отбывать арест в спецприемнике с желчнокаменной болезнью. Суд отклонил все ходатайства адвоката, приобщив медицинские справки о болезни публициста к материалам дела.

30 августа Тверской суд арестовал Гозмана* на 15 суток за аналогичный пост в одной из соцсетей.

*– Леонид Гозман внесен минюстом РФ в реестр СМИ – иностранных агентов в мае 2022 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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