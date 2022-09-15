Считавшуюся исчезнувшей серую цаплю заметили в Москве

На природных территориях Москвы замечены краснокнижные серые цапли, считавшиеся исчезнувшими. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

«Эта редкая птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувший вид. Краснокнижную птицу впервые за долгое время зафиксировали в Серебряном Бору», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее серую цаплю замечали пролетающей над природно-историческим парком «Битцевский лес» и заказником «Зеленоградский».

В основе меню этих птиц – рыба, лягушки, крупные насекомые, грызуны и змеи. Цапли – перелетные птицы. Обычно в октябре они отправляются на зимовку в Африку, но могут оставаться и в привычных местах обитания.

Москва, Андрей Дорофеев

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