Европарламент одобрил 5-миллиардную помощь киевскому режиму

Европейский парламент (ЕП) одобрил выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Как говорится в сообщении ЕП, это второй и крупнейший транш из общей суммы кредитов на 9 млрд евро.

Решение принято 534 голосами. Против выступили 30 парламентариев, еще 26 воздержались.

В Европарламенте отметили, что помощь направлена на поддержание макрофинансовой стабильности страны в условиях боевых действий против России.

Ранее Евросоюз уже выделил 1 млрд евро. При этом в Европарламенте пояснили, что общая сумма поддержки киевского режима может превысить 10 млрд евро.

Страсбург, Светлана Антонова

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